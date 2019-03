Le Sénat règle-t-il ses comptes avec l'Elysée ?

Jeudi dernier, le bureau du Sénat a décidé de saisir la justice concernant l'affaire Benalla et une autre infraction le visant, lui et ses complices. Un acte qui signe le début d'une guerre ouverte entre le Sénat et l'exécutif. Le Premier ministre a d'ailleurs boudé la séance de questions au gouvernement. Quels sont les enjeux de cette saisine ? Peut-on parler de règlement de comptes ? Comment l'Elysée peut-il sortir de cette situation ?



