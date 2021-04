Emmanuel Macron salue le "sens du devoir", le "courage", et l'"esprit brillant" du prince Philip

HOMMAGE - Dans un communiqué publié ce samedi matin, l'Élysée a rendu hommage à l'"engagement inlassable" et à l'"esprit brillant" du prince Philip, décédé vendredi à l'âge de 99 ans.

Dans la foulée de nombreux hommages officiels rendus depuis vendredi soir, l'Élysée a salué ce samedi la mémoire du prince Philip, décédé à l'âge de 99 ans. "Le Président de la République a appris avec grande émotion le décès de son Altesse Royale le Prince Philip", indique le communiqué, soulignant l'engagement "inlassable" du duc d'Edimbourg, "qui a mobilisé et inspiré toutes les générations, y compris les plus jeunes, au Royaume-Uni et dans le monde entier". L'exécutif français reconnaît également "son travail extraordinaire, son sens du devoir, son courage, son volontarisme et son esprit brillant, qui ont contribué au rayonnement de la monarchie britannique par-delà les frontières du Royaume-Uni". Son engagement avant-gardiste pour la protection de la nature est également largement applaudis, et notamment son investissement dans le Fonds mondial pour la nature, dont il a pris la tête, "contribuant avec ardeur au succès qu’on lui connaît aujourd’hui".

Il savait le prix payé par nos deux pays, alliés et frères dans le combat pour la liberté. - L'Élysée

"Pour nombre de nos compatriotes, il incarnait l’élégance britannique et le panache", écrit encore l'Élysée avant d'énumérer ses décorations : "Croix de guerre française pour sa participation à la Seconde Guerre mondiale, Grand-Croix de l’Ordre national de la Légion d’honneur". "Il savait le prix payé par nos deux pays, alliés et frères dans le combat pour la liberté. Nos forces armées lui étaient profondément reconnaissantes de son amitié et de son soutien." "Le Président de la République et son épouse adressent leurs sincères condoléances à son Altesse Royale la Reine, à la famille royale, au peuple britannique, et à tous ceux que le Prince a servis et inspirés à travers le monde", conclut le communiqué.

Vendredi, Emmanuel Macron avait déjà rendu hommage au prince Philip dans un tweet. "J'adresse mes sincères condoléances à sa majesté, la reine Elizabeth, à la famille royale et au peuple britannique après la mort de son Altesse royale le prince Philip, qui a vécu une vie exemplaire dictée par sa bravoure, son sens du devoir et son engagement auprès des jeunes et de la nature", écrivait-il

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, avait salué, un peu plus tôt au nom de la France, "le destin européen et britannique d'un homme qui fut, non sans panache, le contemporain d'un siècle d'épreuves et d'espoirs pour notre continent" et s'associe "à la peine de ses amis d'Outre-Manche."

La rédaction de LCI