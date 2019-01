Le statut des maires s'invite dans le Grand débat national : quel est le malaise ?

Ils n'ont plus les moyens de leurs fonctions. Dans le cadre du Grand débat national, nombre d'élus locaux font remonter au gouvernement une revendication antérieure à celles des Gilets jaunes : celle de leur statut et de leur régime indemnitaire, insuffisant selon eux pour exercer correctement un mandat dans une petite commune, où il doivent souvent jongler avec une activité professionnelle, ou mettre cette dernière en sommeil.





"Si demain, tu es intéressé pour prendre une fonction de maire, je te le déconseillerais", nous expliquait, le 10 janvier, Jacques Drouhin, maire de Flagy ( 644 habitants) et président de l'Association des maires ruraux de Seine-et-Marne. "Si tu es en activité, tu fragilises ton emploi, et tu n'est même pas reconnu en tant que maire. Il faudrait que ceux qui sont en activité puissent se dire que ça sera un plus sur leur CV. Il faudrait un vrai statut de l'élu local."





Un malaise relayé par de nombreux maires et largement exprimé dans une étude publiée mi-novembre par l'Observatoire de la démocratie de proximité, le CEVIPOF et l'AMF : près d'un maire sur deux ne souhaite pas se représenter en 2020. La tendance concerne principalement les élus des communes de moins de 500 habitants (55% ne veulent pas se représenter). Sept maires sur dix invoquaient leur souhait de "privilégier leur vie professionnelle et familiale", et plus du tiers évoquait le manque de moyens financiers.