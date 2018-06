Le succès de la "prime à la casse" des vieux diesels

C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Une prime pour se débarrasser des vieux diesels et des moteurs à essence hors d'âge. Le montant de la remise varie selon le type de voiture, sa date d'immatriculation et le niveau de revenu du foyer. La prime à la casse est de 1 000 à 2 000 euros pour les véhicules à essence ou diesel, et 2 500 euros pour l'achat d'une voiture électrique.



