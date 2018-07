Le surprenant parcours d'Alexandre Benalla, Monsieur sécurité du PS puis de Macron

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla s'est montré particulièrement présent dans l'équipe rapprochée du chef de l'Etat. Le président dévale les pentes de La Mongie à ski ? Il le suit à la trace dans la poudreuse. Il ne le lâche pas d'une semelle lorsque le chef d'Etat sillonne le salon de l'agriculture, ainsi qu'à l'occasion d'autres déplacements présidentiels.





Plus surprenant, Alexandre Benalla est resté très actif, même après sa mise à pied de 15 jours par l'Elysée, consécutive aux violences commises à l'encontre du manifestant, le 1er mai dernier. Il a ainsi été aperçu lors de la cérémonie en l'honneur de Simone Veil au Panthéon, début juillet, et plus récemment, dans le car qui raccompagnait l'équipe de France de foot victorieuse de la Coupe du monde. "Des événements exceptionnels ayant nécessité la mobilisation d'un maximum de collaborateur", justifie l'Elysée. Un argument qui sera plus difficile à avancer maintenant que Benalla fait l'objet d'une enquête préliminaire et d'une saisine de la police des polices.