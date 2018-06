Le tacle de Raffarin à Wauquiez, ambiance chez Les Républicains

On connait le sens de la formule de Jean-Pierre Raffarin et également son positionnement plutôt centriste. Dans une interview au JDD du 24 juin, l'ex-Premier ministre délivre plusieurs avertissements au président de LR Laurent Wauquiez, préférant "un parti de projets à un parti de tracts", s'inquiétant du limogeage de Virgine Calmels et insistant sur le rassemblement des "deux droites historiques".





"Tant que mon parti ne se mobilisera pas sur les trois défis de notre avenir -l'Europe, le numérique et les migrations-, il passera à côté de son histoire. J'espère que le débat européen y fera émerger une culture de la solution, du projet, et pas simplement une culture du problème, du slogan", déclare Jean-Pierre Raffarin, qui n'ira pas au conseil national samedi à Menton axé sur le débat européen.