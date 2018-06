Le tract pour la manifestation des Républicains met le parti en émoi

À l'occasion de la manifestation du parti Les Républicains, des tracts d'un million et demi d'exemplaires intitulés "Pour que la France reste la France" ont été distribués dans le pays. Une initiative de Laurent Wauquiez qui n'a pas été appréciée par certains de ses confrères. En effet, Florence Portelli, conseillère régionale LR d'Île-de-France, a jugé son contenu d'"idiot". Virginie Calmels, vice-présidente déléguée des Républicains, a également qualifié ce tract d'"inutile". Selon cette dernière, il fallait que le parti se montre innovant pour convaincre les électeurs. Quid des réactions de Laurent Wauquiez ? Les réponses en images.



