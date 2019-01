"Le vin n'est pas un alcool comme les autres" : le ministre de l'Agriculture assume et reprend les arguments du lobby viticole

La semaine passée, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume avait choqué une partie de l'opinion et les professionnels de santé. En cause ? Ses propos tenus au micro de nos confrères de BFMTV et affirmant que "le vin n'est pas un alcool comme les autres".





Ce mercredi, sur Europe 1, Didier Guillaume est resté droit dans ses bottes, disant "assumer" ses paroles. Pourtant, vendredi dernier, sa collègue à la Santé, Agnès Buzyn, l'avait recadré en soulignant qu'on ne "peut pas banaliser la consommation d'alcool", ajoutant que si "le vin fait partie de notre patrimoine", c'est bien "la même molécule dans le vin que dans n'importe quel autre alcool".