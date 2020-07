Leadership PS-EELV à gauche, droite sous pression, RN en demi-teinte : les leçons des municipales par la fondation Jean-Jaurès

L'étude se concentre avant tout sur les scores réalisés par des candidats socialistes, le plus souvent à la tête d'une liste d'union de la gauche, qui permettent au PS de "conserver ses bastions" et même de "reconquérir un nombre satisfaisant de communes".

Pour autant, note la fondation Jean-Jaurès, "cette percée ne saurait faire oublier le fait que ce réseau territorial est sans commune mesure avec celui des vieux partis". A l'arrivée, EELV dirige 7 villes de plus de 100.000 habitants, mais seulement 2 villes de 50.000 à 100.000 habitants et 7 villes de 10.000 à 50.000 habitants.

La lecture des résultats, deux semaines après le scrutin, permet également de constater que la droite (essentiellement LR) "ne subit pas une véritable défaite électorale, puisqu'une grande partie de ses élus sont confirmés", malgré les pertes retentissantes de grandes villes comme Bordeaux et Marseille. Des villes remportées en 2014 sont restées dans le giron de la droite, comme Limoges ou Angoulême, et d'autres ont été conquises (Metz, Orléans, Lorient...).

Malgré tout, l'étiquette RN a globalement subi le second tour, s'effaçant des conseils municipaux faute de scores suffisants ou d'alliances avec d'autres formations. Le parti de Marine Le Pen a notamment échoué à conquérir des villes qui semblaient "à sa portée", selon l'étude, comme Marles-les-Mines et Vauvert.

Au soir du second tour, tous les yeux étaient rivés sur Perpignan, où Louis Aliot a offert au parti de Marine Le Pen sa première victoire dans une ville de plus de 100.000 habitants depuis Toulon (1995-2001), mettant en pièce le "front républicain" autour du maire sortant. En outre, les maires RN qui avaient conquis leur siège en 2014 ont globalement été réélus largement, exceptions faites de Mantes-la-Ville et du 7e secteur de Marseille. Et le RN conquiert Moissac, ainsi que Bruay-la-Buissière.

Les résultats confirment enfin l'incapacité de la majorité présidentielle à remporter des villes sur son propre nom. L'étude rappelle l'échec des alliances LaREM-LR à Lyon, Strasbourg et Bordeaux, ainsi que celui des candidats LaREM qui n'auront jamais réussi à renverser le scénario à Lille, Dijon, Poitiers, Brest, Rennes, Nantes et bien sûr Paris.

Pour autant, cet échec global "ne saurait faire oublier que bien des maires sortants, de droite et de gauche, ont été élus dès le premier tour avec sur leur liste des candidats issus de LaREM", rappelle la note de la fondation. A l'arrivée, la majorité présidentielle peut se targuer d'être aux affaires dans des villes dont les maires sont estampillés "bloc présidentiel" (LaREM-Agir-Modem). Cela concerne une ville de plus de 100.000 habitants, 4 entre 50.000 et 100.000 habitants, et 47 communes entre 10.000 et 50.000 habitants. Ce qui constitue bien l'amorce timide d'un maillage territorial.