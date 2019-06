Légalisation de la marijuana : une proposition de loi, pour la création d'une Société d'exploitation du Cannabis, déposée ce jeudi

La SECA "fournit les semences aux agriculteurs autorisés à produire du cannabis et conclut avec eux des contrats d’exploitation". Elle munit également "l’ensemble des débitants et fixe les prix planchers du cannabis et des produits du cannabis actualisés chaque année". Car François-Michel Lambert souhaite en effet développer une filière française du cannabis, en confiant la production du cannabis aux agriculteurs et la vente aux débitants de tabac.





Les producteurs devront déposer une demande d'autorisation préalable d'exploitation auprès de la préfecture du ressort de leur exploitation. Et l’ouverture des débits de vente sera "soumise à autorisation préalable du préfet du département, après avis simple du maire de la commune".





La proposition de loi liste quelques limites et interdits : la vente sera interdite aux mineurs, la publicité interdite en dehors des débits de vente où les enseignes et affichettes sont autorisées, et "l'usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux publics, dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics".





Une quinzaine de députés ont apporté leur soutien à cette proposition de loi, dont les marcheurs Delphine Bagarry, Annie Chapelier, Pierre-Alain Raphan, Cécile Rilhac et Hubert Julien-Laferrière ; les Insoumis Eric Coquerel et Loïc Prud'homme ; mais aussi Sylvia Pinel, Régis Juanico, Jean-Michel Clément, Jeanine Dubié, Frédérique Dumas, Paul Molac, Sébastien Nadot et François Pupponi.