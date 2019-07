Legay : le mensonge qui ravive les plaies

L'affaire Legay prend une portée plus douloureuse, ravivant les plaies lors des manifestations des gilets jaunes. Ce mensonge de l'État et du procureur chargé de l'affaire, ayant affirmé que Geneviève Legay n'avait pas été touchée par les forces de l'ordre, aurait été fait pour protéger le président de la République, selon les enquêteurs. Le journal Le Monde a également révélé, qu'à priori, ce procureur ne serait pas sanctionné. Ces informations réveillent les blessures physiques et morales causées par le mouvement des gilets jaunes. En parallèle à cela, que sont devenus les enquêtes de l'IGPN ? Quid des gardes à vue et des diverses condamnations récoltées ?



