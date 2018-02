Législatives partielles : double défaite de LREM face à Les Républicains, Wauquiez parle de "désaveu" pour Macron

Dans la 1re circonscription du Val d'Oise, la candidate de la République en marche, Isabelle Muller-Quoy, a donc quant à elle été vaincue par Antoine Savignat. L'élection de juin avait été invalidée en raison de l'inéligibilité du suppléant de l'élue du parti au pouvoir. Preuve de l'enjeu que représentait cette élection pour la majorité, le Premier ministre, qui figurait sur l'affiche de campagne de la candidate LREM, était venu la soutenir jeudi 1er février aux côtés de Christophe Castaner, le délégué général du parti. La veille, une quinzaine de parlementaires de la majorité, dont le président du groupe Richard Ferrand, étaient déjà venus prêter main forte à la candidate.





Interrogé par LCI, l'entourage du Premier ministre a salué "la victoire des deux nouveaux députés." Pour Matignon, rien de très surprenant à cette défaite, puisque "les législatives partielles sont toujours difficiles pour les majorités en place. C’est un moment où il est plus facile de mobiliser contre que pour". A l'opposé, Laurent Wauquiez, le patron de LR, a salué un "message clair" et un "désaveu" adressés par "la France du réel" à Emmanuel Macron et à la politique du gouvernement, "dont les effets sur le terrain sont sévèrement jugés par nos concitoyens : matraquage fiscal des classes moyennes et des retraités, explosion sans précédent de l'immigration et de la délinquance".