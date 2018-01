Législatives partielles : Macron et sa majorité passent leur premier vrai test

Mais, quelques mois plus tard, après la combinaison de facteurs favorables qui ont permis à la République en marche d'obtenir une large majorité absolue à l'Assemblée (309 députés), la réussite sera-t-elle toujours au rendez-vous ? La question se pose, alors que les sénatoriales de septembre ont été perçues comme un demi-échec et que les batteries de réformes d'Emmanuel Macron commencent à peine à être digérées. Isabelle Muller-Quoy semble en mesurer le risque, admettant auprès du Monde qu'elle et ses camarades, moqués pour leur transparence, avaient "un bilan" et n'étaient "plus portés par la vague En marche". Les ténors de la majorité et de l'exécutif aussi, puisqu'en attendant Edouard Philippe dans l'entre-deux-tours, Christophe Castaner, délégué général du mouvement, est allé apporter son soutien le 14 janvier.