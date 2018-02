Législatives partielles : double victoire des candidats LR face à ceux LREM, Wauquiez parle de "désaveu" pour Macron

Interrogé par LCI, l'entourage du Premier ministre a salué "la victoire des deux nouveaux députés." Pour Matignon, rien de très surprenant à cette défaite, puisque "les législatives partielles sont toujours difficiles pour les majorités en place. C’est un moment où il est plus facile de mobiliser contre que pour". A l'opposé, Laurent Wauquiez, le patron de LR, a salué un "message clair" et un "désaveu" adressés par "la France du réel" à Emmanuel Macron et à la politique du gouvernement, "dont les effets sur le terrain sont sévèrement jugés par nos concitoyens : matraquage fiscal des classes moyennes et des retraités, explosion sans précédent de l'immigration et de la délinquance".