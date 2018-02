Législatives partielles : les députés LaREM s'inclinent face aux Républicains

Si le dimanche 4 février a été un jour de réjouissance pour Les Républicains, il a été plus morne pour La République en marche. En effet, les députés investis par LaREM pour les législatives partielles dans le Val-d'Oise et à Belfort ont essuyé une large défaite face à l'opposition. Il s'agit donc d'une première victoire pour le nouveau patron des Républicains Laurent Wauquiez, qui y voit un début de reconquête. Comment expliquer cette double défaite de LaREM ? L'exécutif doit-il s'en inquiéter ?



