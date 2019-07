Les affaires, sa société en Afrique, Mediapart : ce que dit Alexandre Benalla dans sa nouvelle interview

Concernant ce qu'il appelle le "temps économique", Alexandre Benalla se satisfait du fait que "personne n’a dit que Benalla ne savait pas travailler. C’est même le contraire." Et même d'évoquer ce qu'il considère comme la "marque Benalla" : "Dans un sens opposé, j’observe que la marque Benalla permet à certains de gagner de l’argent, elle a fait vendre beaucoup de papier, une bande dessinée est même en préparation. La marque m’a donné une notoriété qui s’appuie sur la non-mise en cause de mes compétences, avec l’accent mis sur mon jeune âge pour occuper les fonctions que j’ai remplies. Pour le reste, c’est une marque qui bénéficie avant tout aux médias."





Les médias restent la principale cible de l'ex-employé du cabinet du Président. "Quand on sort du Benalla, c’est qu’on n’a plus rien d’autre à vendre. Je ne pense pas que la marque Benalla soit positive en France, à l’étranger c’est différent. En Afrique, l’affaire est prise avec beaucoup plus de distance et on considère que les Français sont devenus fous sur ce sujet, même si tout le monde comprend là bas qu’il y a eu instrumentalisation politique et manipulation médiatique de la part de Mediapart et d’Edwy Plenel qui sont en quelque sorte les “Breitbart et Steve Banon” d’une certaine gauche française."