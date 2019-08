Les "anti-G7" organisent un contre-sommet à quelques kilomètres de Biarritz

Quelque 80 organisations et associations locales et internationales vont tenir un "contre-sommet" du G7, à quelques kilomètres de Biarritz, là où se tiendra entre le 24 et le 26 août la réunion des leaders des pays les plus riches du monde. Ce sont plus précisément les communes d'Urrugne (Pays basque), Hendaye (Pays basque) et d'Irun (Espagne) qui accueilleront ce "sommet des alternatives".





Dès le 19 août, les "anti-G7" s’installeront dans un ancien camp de vacances du groupe Nestlé à Urrugne, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Plus de 200 intervenants pour 40 conférences et 50 ateliers sont annoncés du 21 au 23 août à Irun et Hendaye. 12.000 personnes sont attendues.





Le 24, premier jour du sommet, les opposants prévoient une grande manifestation à Hendaye. Et le lendemain, ils entendent mener des actions d'"occupation des places publiques" autour de Biarritz, ville inaccessible car transformée en camp retranché avec une "mobilisation exceptionnelle" des forces de l'ordre, selon les autorités.