Les casse-têtes de Macron

L'ÉDITO - Emmanuel Macron doit maintenant faire face à deux casse-têtes et pas les moindres : la grève à la SNCF et le Brexit. Comment en sortir ?

Edouard Philippe est monté au front hier concernant la grève à la SNCF. Ces derniers temps, "le gouvernement a donné l'impression d'être un peu effrayé par la montée des tensions", affirme Olivier Mazerolle. "Le Premier ministre a donc tenté de marquer un coup d'arrêt en menaçant de sanctions judiciaires", a-t-il ajouté. Des mesures judiciaires vont-elles faire reculer les syndicats et les cheminots ? L'UNSA est également monté au créneau et appuie le mouvement. Autre sujet : selon Emmanuel Macron, "le report du Brexit n'est dans l'intérêt de personne".



Ce dimanche 20 octobre 2019, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle des casse-têtes de Macron, la SNCF et le Brexit. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 20/10/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.