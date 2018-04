Les couples Trump et Macron dîneront à Mount Vernon le lundi 23 avril

Mount Vernon, la résidence de George Washington, est un symbole national fort pour les Américains. Le premier président de l'histoire des États-Unis y est même enterré aux côtés de sa femme. Le site est également très lié à la France. La clé de la Bastille y est, par exemple, conservée. Et dans le cadre de leur visite dans le Pentagone, Emmanuel et Brigitte Macron auront le privilège de dîner dans ce lieu symbolique avec le couple présidentiel américain, le lundi 23 avril.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.