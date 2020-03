"Aucune raison que les gens soient dans la rue après 21h" : le maire de Valence explique pourquoi il instaure le couvre-feu

Perpignan, Mulhouse, Arras, Béziers, Charleville-Mézières, Colombes... Depuis que le maire de Nice Christian Estrosi a fait part de son intention d’instaurer un couvre-feu dans sa commune, de nombreuses villes lui ont emboîté le pas. C’est le cas de Valence, préfecture de la Drôme, 64.000 habitants. Depuis samedi soir, les habitants ne peuvent plus sortir de chez eux entre 21 heures et 6 heures du matin. Le maire LR Nicolas Daragon, réélu au premier tour le 15 mars dernier, a expliqué à LCI quelles étaient ses motivations.

LCI : Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place ce couvre-feu ?

Nicolas Daragon : Tout d’abord, il est nécessaire que personne ne sorte de chez soi. Il n’y a vraiment aucune raison que les gens soient dans la rue le soir après 21 heures. Pourtant, certains continuent à le faire. Deuxièmement, dans les quartiers populaires, un certain nombre de personnes n’ont toujours pas compris qu’en sortant et en se regroupant ils créaient des foyers de contamination. Enfin, j’estime que nos forces de l’ordre ont mieux à faire que de perdre du temps à négocier avec des gens qui ne veulent pas comprendre.

Quelle différence entre les déplacements diurnes et nocturnes ?

La journée, des déplacements sont légitimement autorisés : faire des courses, se rendre sur son lieu de travail puisque le gouvernement a maintenu l’activité d’un certain nombre de professions, aller à un rendez-vous médical ou à la pharmacie. Et on peut comprendre que les gens aient besoin de s’aérer 10, 15 minutes une fois par jour, surtout quand ils ont des enfants. Instaurer un confinement général et permanent, c’est du ressort du gouvernement.