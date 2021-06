Les dates de la présidentielle 2022 vont-elles favoriser l'abstention, comme le craint Marine Le Pen ?

"Ils disent 'le dimanche qui suit, c’est le dimanche 1er mai'. Et alors ? Au contraire, merveilleux ! Le dimanche 1er, les gens ne travaillent pas, ils vont pouvoir aller voter", a-t-elle estimé sur France Inter ce mercredi. "Non, là on met le premier tour le jour où la région PACA et la région Hauts-de-France sont en vacances et, le deuxième dimanche, tout le monde sera en vacances. Est-ce que vous croyez très honnêtement que c’est susceptible de mobiliser les électeurs que de positionner un second tour de l’élection présidentielle au moment où la France entière est en vacances ? Je pense qu’il faut changer ces dates, je pense que ces dates ont été choisies pour détourner les Français d’une élection essentielle", a ajouté la présidente du RN.

Le calendrier électoral, unique explication à l'abstention massive ? Si aussi peu de Français sont allés voter au premier tour des élections régionales et départementales, c'est à cause du choix du gouvernement de les déplacer à la fin du mois de juin, estime le Rassemblement national depuis dimanche dernier. Alors ce mercredi, Marine Le Pen a déjà anticipé une abstention massive l'année prochaine pour l'élection présidentielle, que le gouvernement envisage de fixer les 10 et 24 avril 2022, plutôt que les 17 avril et 1er mai.

Mais ce lien entre vacances et abstention est-il avéré ? Il est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé qu'un ou plusieurs tours de l'élection présidentielle tombent pendant des vacances scolaires. En 1995, les deux tours étaient fixés les 23 avril et 7 mai, le premier tombant pendant les vacances, le second permettant un week-end de trois jours avec le 8 mai. L'abstention fut respectivement de 21,6% et 20,3%. Des taux certes plus élevés qu'en 1988 et 1981, où les scrutins n'interféraient pas pendant les vacances, mais plus faibles qu'en 2002, alors que deux zones seulement étaient en vacances le 21 avril, contre trois le 23 avril 1995. En effet cette année-là, l'abstention atteignit 28,4% au premier tour, et 20,29% au second.

En 2007, deux zones étaient également en vacances au premier tour. Or, l'abstention fut parmi les plus faibles : 16,23% le 22 avril et 16,03% le 6 mai. Enfin en 2012, le premier tour a eu lieu alors que toutes les zones étaient en congés. Et ce 22 avril 2012, le taux d'abstention fut de 20,52%. Pour rappel, le 23 avril 2017 pour le premier tour de l'élection présidentielle, l'abstention avait été de 22,23%. Là encore, deux zones étaient en vacances scolaires.