Les délicates relations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

C'était il y a un an presque jour pour jour, Emmanuel Macron recevait, avec tous les honneurs, Vladimir Poutine au château de Versailles. C'est au tour du président de s'envoler pour la Russie jeudi 24 mai. Une première pour lui depuis son arrivée à l'Élysée. Les rapports entre les deux hommes et les deux pays ne sont pas si simples. Durant son déplacement, les deux dirigeants parleront notamment de sujets qui fâchent comme le dossier syrien ou encore l'Ukraine.



