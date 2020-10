Les demandes d'asile baissent-elles partout en Europe sauf en France ?

Car pour cet élu de droite, "il y a un lien direct entre immigration et islam radical". Raison pour laquelle il estime important de souligner les "275.000 titres de séjour" accordés par la France en 2019 et les "130.000 demandes de droit d'asile" enregistrées la même année. De fait, selon les chiffres - encore provisoires - du ministère de l'Intérieur, il y a eu très exactement 274.676 titres de séjour délivrés. Soit 6% de plus que l'année précédente et 20% de plus par rapport à 2016. Pour la très large majorité (65%) ces personnes ont pu séjourner sur le territoire pour des motifs "familiaux" ou pour les études.

Même constat pour les demandes d'asile. Toujours d'après la même source, il y en a eu précisément 138.420. Une progression qui représente, comme l'a évoqué Christian Jacob , environ "50% d'augmentation en trois ans". Cette flambée est le reflet d'un phénomène que l'Ofpra relevait dans son rapport d'activité l'an dernier. Pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il y a dans le pays "un mouvement de croissance, variable mais continue, observé depuis le printemps 2015", soit après "le point de départ d'arrivées massives de demandeurs d'asile en Europe".

Mais les arrivants à qui est octroyé le droit d'asile sont en fait bien moins nombreux. En tout, quelque 36.500 demandes ont été acceptées en 2019 contre près de 26.500 il y a trois ans. Il faut également noter que ce chiffre est à peine plus élevé que celui des éloignements. En 2019, 23.746 personnes ont quitté le territoire, de manière forcée, aidée ou volontaire. Soit une hausse de 19% par rapport à l'année précédente contre 9,5% pour les attributions de l'asile. Le ministère de l'Intérieur souligne que ce dernier pourcentage est particulièrement élevé à cause d'un "volume beaucoup plus important de décisions rendues par la Cour Nationale du Droit d'Asile" suite à "une grève" fin 2018.