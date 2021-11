Les départements peuvent-ils refuser de verser le RSA aux salariés suspendus faute de vaccin ?

Suspendus et non renvoyés, les salariés qui ont refusé de se faire vacciner ne perçoivent plus leur salaires, sans pour autant perdre leur emploi. Dès lors, ils ne peuvent pas prétendre au chômage, à l'instar de personnes ayant vu leur contrat rompu ou arrivé à son terme. De quelles ressources disposent alors ces salariés ? Du revenu de solidarité active, le RSA, dont les conditions de versement sont notamment précisées par le Code de l’action sociale et des familles.

L'avocate spécialisée en droit du travail Michèle Bauer, dans un billet de blog très détaillé, a souligné que "la condition la plus importante est celle inscrite à l’article L262-2 qui exige d’être domicilié de manière stable en France et de vivre au sein d’un foyer dont les ressources doivent être inférieures à un forfait (au premier avril 2021, ce forfait est d’un montant de 565,34 euros pour une personne seule, pour une personne en couple d’un montant de 848,01 euros." Et de préciser que le fait de suivre les procédures d'insertion/réinsertion "ne constitue pas une condition pour bénéficier de cette allocation". Il s'agit en effet uniquement d'une "condition pour continuer à pouvoir en bénéficier".