Les députés continuent de débattre sur la loi asile et immigration

Le gouvernement et la majorité souhaitent voter la loi asile et immigration avant les vacances du Parlement. Le texte sera ainsi transmis au plus vite au Sénat, au grand dam des oppositions. Ce dimanche 22 avril, les députés ont voté l'assouplissement des règles du délit de solidarité pour ceux qui viennent en aide aux migrants.



