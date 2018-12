Les députés de la majorité à la rencontre des gilets jaunes

Des députés de la majorité viennent à la rencontre des gilets jaunes. Au 29ème jour du mouvement, leurs questions sont concrètes, notamment sur le financement des mesures annoncées. Les parlementaires savent qu'il va leur falloir beaucoup de tact pour se faire à nouveau entendre. Comment vont-ils expliquer ces dispositifs encore flous, dont les 100 euros de plus par mois pour les salariés au SMIC ?



