Les enseignants vaccinés contre le Covid-19 dès le mois de mars ?

Alors que les lignes semblent bouger au sein de l'exécutif sur le rythme de vaccination, jugé trop lent par Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquer plaide pour ses troupes. "À l'intérieur du gouvernement, je travaille pour que ce délai s'accélère", a-t-il assuré, estimant, s'agissant des enseignants, que ce serait "souhaitable au mois de mars au plus tard". "Si on arrive à le faire avant, ce serait bien", a ajouté le ministre.

Le ministre de l'Éducation nationale a plaidé, dimanche 3 janvier sur BFMTV , pour que ces derniers soient vaccinés avant le mois de mars, soit plus tôt que le calendrier qui avait été retenu initialement. "Les enseignants font partie des professionnels de premier rang, après les personnels soignants. Il y a d'abord les personnes âgées, les soignants, et puis il y a certaines catégories, dont les professeurs font partie", a-t-il jugé.

Alors que le gouvernement est enferré dans la polémique sur sa stratégie vaccinale, l'heure est à l'accélération en France. Mais après les personnes âgées et vulnérables et les soignants de plus de 50 ans, qui sera le prochain public prioritaire ? Pour Jean-Michel Blanquer, les enseignants devront en tout cas en faire partie.

Dans son calendrier initial, le gouvernement prévoit d'organiser la vaccination en trois phases : une première pour les personnes âgées en Ehpad et les professionnels de ces établissements (1 million de personnes entre janvier et février), une seconde pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les professionnels de santé de plus de 50 ans (14 millions de personnes à partir de mars), puis l'ensemble de la population à partir du printemps. Après l'accélération de ce calendrier pour les soignants de plus de 50 ans, le scénario espéré par Jean-Michel Blanquer pour les enseignants constituerait un changement radical de paradigme dans la stratégie française de vaccination.