Les Européennes, l'acte II de la recomposition politique ?

Le président de la République et son équipe comptent entamer un deuxième acte de la recomposition politique en vue des élections européennes. Notons qu'Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin ont quitté Les Républicains pour soutenir officiellement Emmanuel Macron. Une stratégie qui a des conséquences sur les partis de droite et de gauche. A quoi peut-on s'attendre au lendemain des Européennes ?



Ce jeudi 7 mars 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", nous parle de l'acte II de la recomposition politique en vue des Européennes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 07/03/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.