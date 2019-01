82% des Français ne souhaitent pas d'une alliance entre le Rassemblement national, La France insoumise et les Gilets jaunes

POLITIQUE - Pourrait-on voir, en France, naître une alliance entre le Rassemblement national, La France insoumise et les Gilets jaunes, sur le modèle du gouvernement d'union mis en place en Italie entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles ? Selon un sondage Ifop publié ce dimanche dans le JDD, les Français ne le souhaitent pas, et jugent un tel rapprochement peu probable.