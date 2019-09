Les Français toujours aussi défiants envers nos institutions ?

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Baptiste Morin s'est intéressé ce vendredi 20 septembre 2019 à ce sondage Ipsos/Sopra Steria pour Le Monde sur la confiance des Français envers les institutions.

Selon un sondage réalisé en janvier 2019, 36% des Français pensent que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. 55% estiment que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la démocratie fonctionne ni mieux, ni moins bien. Et 76% des personnes interrogées trouvent que les notions de droite et de gauche sont dépassées. Vers quelles institutions les Français montrent-ils le plus de défiance ?



