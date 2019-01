Les Gilets jaunes peuvent-ils (et veulent-ils) vraiment construire une liste aux Européennes ?

Pour autant, à bien y regarder, la perspective de se constituer politiquement et surtout de contribuer à des élections semble extrêmement hypothétique. On se rappelle que Jean-François Barnaba avait vu sa légitimité fortement contestée, le 7 décembre, lorsqu'il était retourné dans l'Indre après avoir écumé les plateaux à Paris. L'homme avait été hué et enfariné par d'autres Gilets jaunes sur un rond-point. Quant à Jacline Mouraud, elle a été vivement contestée, voire menacée, au sein du mouvement.





En outre, le sujet ne semble pas à l'ordre du jour pour les personnalités les plus médiatiques du mouvement. Au contraire même. Laeticia Dewalle, figure du Val d'Oise, a martelé à plusieurs reprises que le mouvement n'avait pas vocation à devenir "politique", et encore moins à participer à des élections. Les principales figures de la branche "radicale" des Gilets jaunes semblent encore moins enclines à préparer des élections. Celles-ci ne sont d'ailleurs pas mentionnées dans la "lettre" adressée au président de la République et publiée jeudi à l'initiative de "La France en colère", le groupe Facebook animé par Eric Drouet et Priscillia Ludosvky. Ces derniers affichent leur volonté de maintenir le rapport de force avec le pouvoir dans la rue, en restant sur leurs revendications liées au pouvoir d'achat, au référendum d'initiative citoyenne (RIC) et au renouvellement démocratique. Figure polémique mais très médiatique du mouvement, le breton Maxime Nicolle prédit moins, de son côté, une campagne électorale... qu'un soulèvement armé des Gilets jaunes.