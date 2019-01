La stratégie des gilets jaunes pour relancer le mouvement en 2019

"Très déçu de l’organisation de la manifestation à Paris" samedi dernier, l’organisateur de "L'’ACTE 8" des gilets jaunes sur Facebook est déterminé à "reprendre la méthode des premières semaines du mouvement". Celui-ci rassemble déjà plus de 9500 participants et plus de 63 000 intéressés.





En marge de cette invitation, d’autres événements existent, comme celui intitulé "ACTE 8 – Le nouveau départ", qui donne rendez-vous Place du Trocadéro à Paris dès 9 heures. Il rassemble 2700 participants, et plus de 19 000 intéressés. Dans d’autres villes, comme Toulouse ou Bordeaux, des événements réunissent eux-aussi plus de 1000 participants.