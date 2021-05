Les grandes dates de "l'affaire DSK" Dominique Strauss-Kahn en août 2011 − AFP

RÉCAP' - Voici les dates clés de l'affaire qui a entraîné la chute de celui qui était alors président du Fonds Monétaire International et le favori pour l'élection présidentielle de 2012, Dominique Strauss-Kahn.

Le 14 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn, 62 ans, alors patron du FMI et favori pour l'élection présidentielle de 2012, est arrêté puis incarcéré après des accusations de tentative de viol par Nafissatou Diallo, une femme de chambre du Sofitel de Manhattan à New York, où il avait passé la nuit. Voici les dates clés d'une affaire au retentissement mondial.

Le 14 mai. Arrestation à New York de Dominique Strauss-Kahn dans un avion d'Air France en partance pour Paris. Il est accusé d'agression sexuelle sur une employée de l'hôtel Sofitel à Manhattan.

Le 15 mai. Dominique Strauss-Kahn est accusé d'acte sexuel criminel, tentative de viol et séquestration. La victime présumée, une femme de 32 ans d'origine guinéenne qui élève seule sa fille de 15 ans, l'identifie comme son agresseur au commissariat de Harlem, duquel Dominique Strauss-Kahn sort menotté devant les caméras. Les images font le tour du monde. Depuis Paris, son épouse Anne Sinclair affirme ne pas croire "une seule seconde aux accusations." Dominique Strauss-Kahn, lui, nie les faits. L'affaire ébranle la classe politique française à un an de la présidentielle pour laquelle DSK était favori. Des responsables politiques évoquent "un piège" voire "un complot." Le FMI nomme son numéro deux, l'Américain John Lipsky, directeur intérimaire.

Le 16 mai. Une juge rejette une demande de libération sous caution. Incarcéré à l'immense prison new-yorkaise de Rikers Island, DSK est visé par sept chefs d'accusation passibles de 15 à 74 ans de prison. L'accusation évoque son implication dans au moins un autre cas similaire. La défense est menée par deux avocats réputés, William Taylor et Benjamin Brafman. Anne Sinclair le rejoint New York.

Le 19 mai. Le patron du FMI démissionne tout en réfutant, "avec la plus extrême fermeté tout ce qui [lui] est reproché." Lors d'une audience à laquelle assistent Anne Sinclair et Camille, une fille de DSK, un juge inculpe formellement l'ancien ministre français et lui accorde une liberté assortie de conditions strictes : 1 million de dollars de caution, 5 millions de dépôts de garantie, assignation à résidence à New York, contrôle électronique jour et nuit et garde posté devant l'appartement, le tout à ses frais personnels.

Le 20 mai. Après quatre nuits, DSK sort de prison. Suite à des difficultés dans la recherche d'un logement dues à la pression médiatique, il emménage dans un appartement de la société chargée de sa surveillance avant de s'installer le 25 mai dans une maison du quartier de Tribeca à New-York.

Le 23 mai. Selon plusieurs médias, l'ADN de DSK a été retrouvé sur les vêtements de son accusatrice. La police de New York assure n'avoir donné "aucune information ni résultat."

Le 6 juin. DSK plaide non coupable dans la salle d'audience du 13e étage du tribunal de Manhattan.

Le 30 juin. Coup de tonnerre du New York Times. Les accusations de crimes sexuels contre DSK sont sur le point de s'effondrer, selon le quotidien new yorkais, qui cite deux enquêteurs non identifiés et assure que le bureau du procureur ne croit plus guère en la version de la femme de chambre. Dans le même temps, les services du procureur annoncent une comparution surprise de Dominique Strauss-Kahn devant le tribunal pénal de Manhattan pour le 1er juillet.

Le 1er juillet. À l'issue d'une audience de dix minutes, le juge annule l'assignation à résidence de Dominique Strauss-Kahn et ordonne la restitution du versement de la caution de 6 millions de dollars (4 millions d'euros) – dont un million en espèces – qui lui avait permis de ne plus dormir en prison. Ce revirement fait suite à une lettre des services du procureur Cyrus Vance listant une série d'éléments de nature à entacher la crédibilité de la femme de chambre, Nafissatou Diallo. La prochaine audience reste fixée au 18 juillet.

Le 11 juillet. L'audience de Dominique Strauss-Kahn est reportée au 1er août. Lors d'une conférence de presse, deux jours plus tard, son avocat William Taylor admet que de l'ADN (du sperme) a été retrouvé dans la chambre. Mais il "pense qu'il n'existe aucune preuve" d'un rapport sexuel forcé.

Le 25 juillet. Nafissatou Diallo sort de son silence. Dans des entretiens à l'hebdomadaire Newsweek et à la chaîne ABC, elle contre-attaque et détaille sa version des faits. Un de ses avocats annonce le dépôt d'une plainte au civil dans les prochains jours, en vue d'obtenir des dommages et intérêts.

Le 26 juillet. Les avocats de Dominique Strauss-Kahn acceptent un nouveau report, au 23 août, de l'audience qui avait été programmée le 18 juillet puis le 1er août. "Nous comprenons que le procureur continue d'enquêter. Nous espérons que, d'ici le 23 août, il conclura à un non-lieu", déclarent-ils. Si l'audience est maintenue, elle devrait permettre au juge de donner une date pour le dépôt des motions des deux parties (défense et accusation) et une date théorique pour l'ouverture du procès.

Le 8 août. Nafissatou Diallo dépose plainte au civil contre Dominique Strauss-Kahn pour obtenir des dommages et intérêts après "l'agression violente et sadique" dont elle aurait été victime. La plainte de la femme de chambre évoque "le versement de dommages et intérêts d'un montant à déterminer lors du procès", en réparation de préjudices moraux et physiques.

Le 23 août. Les charges pesant sur Dominique Strauss-Kahn sont officiellement abandonnées, ce qui met un terme à la partie pénale de l'affaire.

Le 4 septembre. Après plus de quatre mois à New-York, Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair rentrent à Paris.

Le 10 décembre 2012. Un accord financier entre Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo a mis fin, lundi 10 décembre, à cette saga médiatico-judiciaire qui aura duré plus de 18 mois.

Automne 2021. Un documentaire est annoncé pour l'automne dans lequel Dominique Strauss-Kahn livrerait sa propre version des faits. "Je n'ai jamais donné ma version des faits qui ont marqué mon retrait de la vie politique, d'autres s'en sont chargés à ma place, prenant la parole à partir de coupures de presse, d'interviews et de faits réels ou supposés. L'heure est venue de m'exprimer", a déclaré l'intéressé à l'annonce de la sortie du documentaire.

