Les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne vont-ils disparaître au profit du Grand Paris ?

Dans un communiqué, les présidents de l'ensemble des départements franciliens ont affirmé qu'ils s'y "opposeraient par tous les moyens politiques et juridiques" le cas échéant, regrettant des fuites dans la presse d'"informations jamais partagées avec les élus". Selon eux, ce scénario de réforme, déjà évoqué par le président de la République pendant la campagne électorale, "aggraverait les fractures territoriales et sociales" et "accentuerait le sentiment de délaissement des zones moins denses, avec des conséquences sur l'emploi et le vote extrémiste". Sur Twitter, le président de l’Assemblée des Départements de France, Dominique Bussereau, a également vivement réagi, estimant que "supprimer des départements actifs et engagés […] au profit d’une Métropole bredouillante serait une erreur grave".





Toujours selon cette proposition, les limites actuelles de la Métropole du Grand Paris seraient maintenues, les élus plaidant au contraire pour "une grande métropole", "englobant toute l'Ile-de-France". Approuvé par la maire de Paris Anne Hidalgo, ce maintien de la métropole dans son périmètre actuel ne convainc pas la présidente d'Ile-de-France Valérie Pécresse, qui souhaite pour sa part la diluer dans la région, souligne Le Figaro.