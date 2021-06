Les indemnités d'un million de chômeurs baisseront-elles de 17% le 1er juillet ?

"Il n'y a pas suffisamment de pauvres dans notre pays ?", s'est interrogé ce samedi Ian Brossat. Le porte-parole du PCF et adjoint à la Maire de Paris en charge du logement a qualifié de "gravissime" la réforme de l'assurance-chômage, qui doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2021 et aboutira à un nouveau mode de calcul pour les indemnités.

C'est sur ce document que s'appuie Ian Brossat. L'Unédic écrit dans sa synthèse que "la première année, avec le nouveau mode de calcul du SJR, 1,15 million d'allocataires ouvriront un droit avec une allocation journalière plus faible (de 17 % en moyenne)". Selon les estimations, "dans l'ensemble, 63% des allocataires percevront au total une indemnisation moins élevée et 23% une indemnisation supérieure", résume Vie Publique. Des économies sont à prévoir pour l'État, de l'ordre "de 2,3 milliards d'euros par an".

Si les chômeurs apparaissent lésés par ces évolutions, il faut préciser que le montant des indemnités n'est pas le seul à évoluer au gré de ces changements législatifs. Les nouvelles règles de calcul vont en effet conduire à indemniser moins, mais sur une durée plus longue. Soit 14 mois en moyenne, contre 11 à l'heure actuelle. Notons aussi que les règles fixant l’ouverture des droits, censées être rendue plus difficiles, ont pour l'heure été maintenues à l'identique. La réforme prévoyait initialement un passage de quatre mois minimum travaillés à six, afin de pouvoir prétendre à des indemnités chômage.

Pour expliquer la baisse des montants qui seront perçus par plus d'un million de bénéficiaires, il faut expliquer brièvement le principe le nouveau mode de calcul relatif au CJR, fustigé par Ian Brossat et de nombreux syndicats. Celui-ci "prendra en compte à la fois les jours travaillés et les jours non travaillés durant les 24 mois précédant la dernière fin de contrat de travail", explique l'Unédic. Dès lors, "le salaire journalier de référence reflètera [...] la moyenne des salaires perçus sur la période comprise entre le premier et le dernier jour d’emploi dans les 24 derniers mois."

Vie Publique, en se penchant sur cette évolution, note que les personnes qui ont le plus à perdre "sont principalement des demandeurs d’emploi qui s’inscrivent à la suite de contrats à durée déterminée ou d’intérim". Pour éviter des baisses trop marquées, notons enfin qu'un dispositif de "plancher" a été mis en place. La réduction des allocations ne s'élèvera pas à plus de 43% des sommes jusqu'alors perçues. 365.000 personnes sont concernées par l'introduction de ce plancher.