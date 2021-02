Les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie font chuter le gouvernement collégial

De son côté, l'Avenir en Confiance (AEC), coalition des principaux partis non indépendantistes dont est issu le président du gouvernement Thierry Santa, a fustigé "une décision incohérente, irresponsable et dangereuse". "En provoquant une crise institutionnelle en pleine période de gestion de la crise sanitaire, d'une possible crise budgétaire ainsi que des tensions économiques et sociales fortes, les indépendantistes font peser un immense risque sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie", s'agace l'AEC dans un communiqué.

Le leader de l'Éveil Océanien, parti charnière au Congrès à même de faire et défaire les majorités, Milakulo Tukumuli, a quant à lui estimé que cette décision des indépendantistes avait été prise uniquement "pour bloquer la cession de l'usine de Vale". "Je préfère une action institutionnelle à une action sur le terrain. Nous l'avons déjà dit, nous pensons qu'il faut repousser la vente de cette usine, les oppositions sont trop fortes", a déclaré M.Tukumuli. Ce dernier n'a toutefois pas précisé si son parti formerait ou pas une majorité avec le FLNKS "dans ce contexte compliqué".

Par ailleurs, les indépendantistes mettent en cause "le retard dans le vote du budget primitif" de l'île, qui a été reporté à mars prochain, ainsi que "la dynamique institutionnelle en panne et le consensus qui est de moins en moins la règle".