Les limites de la parité aux élections régionales

Loi oblige, la parité sera respectée sur les listes candidates aux élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains. Enfin presque. En effet, selon l'institut OpinionWay qui a analysé le profil des 19.084 candidats aux scrutins, les hommes seront quand même sur-représentés, et à de meilleures places que les femmes. Pour quelles raisons ?

La parité serait absolue si toutes les listes comptaient un nombre pair de candidats. Mais certaines en dénombrent un chiffre impair, faisant basculer la balance en faveur des hommes. Au total, ils seront 112 de plus que les femmes. Aussi, ces derniers sont plus souvent têtes de liste. En effet, OpinionWay est arrivé à la conclusion que 70% des têtes de liste sont des hommes, contre seulement 30% des femmes. Un ratio loin d'être paritaire, même s'il est en progression puisqu’en 2015 les femmes ne représentaient que 22% des têtes de liste.

Dans son analyse des candidats à ces futures élections, OpinionWay remarque également que l’âge moyen des candidats est de 51 ans (le plus âgé a 95 ans, le plus jeune 18 ans) ; les personnes âgées de 50 à 65 ans demeurent la génération la plus représentée (37%) ; et la catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des cadres et des professions libérales (31% des colistiers).