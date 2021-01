Les maires veulent avoir les mains libres pour accélérer la vaccination

Pour cela, les édiles réclament une levée des contraintes réglementaires ou bureaucratiques qui ralentiraient la stratégie vaccinale française. "Le président de la République a un gros caillou dans sa chaussure : la technocratie", a ainsi fustigé, sur LCI, le maire (divers droite) de Poissy Karl Olive. "On passe le temps à nous expliquer pourquoi ce n'est pas possible de faire ce que l'on veut faire, à nous, élus de terrains. Alors parfois, on passe directement par le préfet ou l'ARS, comme à Poissy. On a transformé en 24 heures une salle des fêtes en centre de soins, puis en centre de dépistage. Et demain, en centre de vaccination."

Jugeant la situation "inadmissible", le maire centriste d'Arras Frédéric Leturque a également plaidé, lundi 4 janvier sur LCI, pour une simplification de cette stratégie au profit des élus locaux. "Il faut qu'on arrête de se mettre des contraintes, des procédures. Il faut faire confiance aux gens sur le terrain, libérer l'énergie", a expliqué l'édile, qui attend la livraison de 5.000 doses de vaccin mercredi 6 janvier dans l'hôpital de sa commune et promet de dénoncer "les blocages" éventuels.