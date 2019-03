Les mesures phares de la proposition de loi pour lutter contre la haine sur internet

Et quand c'est tout un site qui pose problème, et non plus uniquement un contenu ? Actuellement, un tribunal peut ordonner la blocage d'un site et de fait son accès aux internautes. Problème : dans la plupart des cas, un autre site, quasi identique réapparaît, avec une autre URL. Il faut alors relancer une nouvelle procédure judiciaire. Et cela peut durer longtemps.





Le site Démocratie participative - dénoncé comme étant raciste, antisémite et homophobe - en est la parfaite illustration. La députée compte d'ailleurs parmi les cibles : "J’y suis photoshopée en tenue tribale, traitée de'négresse des juives'", dénonce-t-elle. Malgré un premier blocage en novembre dernier, le site est réapparu sous un nouveau nom de domaine puis a été de nouveau bloqué afin de réapparaître, le jeu du chat et de la souris en version 2.0.





"Nous voulons qu’après une première décision judiciaire, une autorité administrative puisse directement demander aux FAI de faire barrage aux sites miroirs", propose Laetitia Avia pour combler cette brèche juridique.