Les militants de la droite déboussolés

La droite ou plutôt les droites sont toujours à la recherche d'une boussole depuis le big bang de l'élection présidentielle. Le conseil national des Républicains est organisé samedi 30 juin à Menton. Une question demeure dans tous les esprits : faut-il maintenir une digue étanche entre la droite classique et le parti de Marine Le Pen ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.