Les musées "parmi les premiers lieux à rouvrir" selon Gabriel Attal

Alors que la question de la réouverture n’a, pour le moment, été évoquée qu’à propos des musées, le porte-parole du gouvernement a, pour autant, espéré une aide plus large concernant tout le secteur culturel. Il a souhaité qu’il bénéficie "d’un soutien financier assez fort pour permettre au plus grand nombre de Français d'y avoir accès." Depuis quelques jours, le théâtre de l'Odéon est occupé par des intermittents du spectacle et leurs représentants, qui demandent à leur ministère de tutelle une extension de l'année blanche pour que les intermittents puissent bénéficier de la même protection que l'année qui vient de s'écouler. Ils ont reçu la visite de Roselyne Bachelot, pour des entretiens non conclusifs.