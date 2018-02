Les nationalistes corses organisent une manifestation à Ajaccio

Emmanuel Macron est attendu en Corse mardi 6 février. Trois jours auparavant, les autonomistes et les indépendantistes ont appelé à une mobilisation dans les rues d'Ajaccio. Un moyen de faire pression en vue d'obtenir un dialogue apaisé avec Paris sur leurs revendications. Pour Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, cette manifestation est une réponse aux "fins de non-recevoir" sur la quasi-totalité des demandes présentées.



