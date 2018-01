Les notes secrètes qui ont plombé le débat de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron

On en sait désormais un peu plus sur les causes qui ont conduit Marine Le Pen à rater son débat de l’entre-deux-tours face à Emmanuel Macron en mai dernier. Mediapart et Buzzfeed se sont procurés des notes rédigées par son équipe de campagne pour préparer ce rendez-vous capital juste avant le deuxième tour.





La première est l’œuvre de Damien Philippot, frère de Florian qui a depuis quitté le FN pour fonder son propre parti. Bien moins connu que l’ancien n°2 du FN, ce conseiller de l’ombre - et candidat malheureux aux législatives pour le FN - a longuement travaillé à l’Ifop avant de quitter l’institut de sondage pour offrir ses services à Marine Le Pen. La seconde a été écrite par Gaëtan Bertrand et Philippe Vardon, respectivement responsable de la campagne numérique et membre de la cellule idées-images.





Et visiblement, la candidate frontiste a été plus sensible aux recommandations émanant de Damien Philippot. Ce dernier débute sa note en écrivant : "Nous n’avons rien à perdre. L’objectif n’est pas de gagner en crédibilité. Nous n’arriverons pas à corriger, surtout face à lui qui maîtrise parfaitement tous les arguments du système. L’objectif est de dégrader l’image de Macron, quitte à perdre en crédibilité, pour pousser des gens dans l’abstention. Il faut donc tout le temps, tout le temps, être dans l’offensive" sans pour autant "avoir un ton agressif".