Les pensions de réversion vont-elles baisser ? La mise au point de Macron pour rassurer

Une mise au point qui fait suite aux doutes soulevés par la prise de parole de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, le 17 juin dernier, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI. À la question "Les pensions de réversion vont-elles être supprimées dans le cadre de la réforme des retraites ?", celle-ci avait répondu : "Ça n'est pas du tout la question. Tout est sur la table, tout fait l'objet de concertation avec les syndicats".





Un peu plus tôt ce mardi, le Premier ministre Édouard Philippe a lui aussi tenté de calmer le jeu. Il a estimé, devant les sénateurs, que s'il fallait "poser sur la table la question" des pensions de réversion, le gouvernement ne travaillait "en aucune façon" sur des mesures qui viendraient les "amoindrir" ou "les remettre en cause". Pour rappel, la réversion, qui permet aux veuves et veufs de toucher une partie de la retraite de leur conjoint décédé, concerne aujourd'hui 4,4 millions de personnes, dont 89% de femmes.