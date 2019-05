Les pistes sur la réforme de l'impôt sur le revenu

Bercy prévoit de réduire de 14% à 11% la première tranche de l'impôt sur le revenu. Un abaissement qui bénéficierait aux douze millions de foyers fiscaux imposés à 14%. Concrètement, il concernera les contribuables percevant des revenus compris entre 9 964 et 27 519 euros. A noter que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, leur avait promis un gain de 350 euros en moyenne par an. Qu'en sera-t-il pour les autres contribuables ?



Ce vendredi 10 mai 2019, Claire Fournier, dans sa chronique "L'éco", nous dévoile quelques pistes sur la réforme de l'impôt sur le revenu.