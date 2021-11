Les plus bas salaires ont-ils réellement bénéficié de "170 euros de pouvoir d'achat en plus" ?

On trouve le chiffre dans des tracts, on l'entend sur les plateaux, et maintenant il ressort dans la bouche du président. Depuis le début du quinquennat les plus "bas salaires" auraient bénéficié de "170 euros de pouvoir d'achat en plus". Cette affirmation, assénée par le gouvernement, la majorité et les militants, Emmanuel Macron l'a répétée ce mardi 9 novembre lors de son allocution télévisée. Mais qu'en est-il réellement ?

Les détails de ce calcul, on les trouve dans le "rapport économique, social et financier", publié par le Trésor public le 4 octobre dernier. Dans la partie consacrée au "bilan redistributif du quinquennat", on y lit noir sur blanc que "le gain" de pouvoir d'achat à travers les différentes "mesures socio-fiscales" mises en œuvre depuis 2017 "est particulièrement fort pour les actifs dont les revenus sont modestes". Et de prendre un exemple. "Un travailleur célibataire rémunéré au Smic peut désormais gagner 170 euros par mois de plus", trouve-t-on dans cette annexe du projet de loi des finances. Seulement, comme l'illustre l'utilisation du verbe "pouvoir", cette somme est complètement hypothétique. Car pour en bénéficier, il faut avoir rempli une série de conditions. Celles-ci sont précisées en bas de la page 46 et sont très clairement contraignantes.

Le "cas-type" choisi pour cette analyse est en fait un travailleur qui répond à une liste de critères. Il "payait 595 euros par an de taxe d'habitation sur sa résidence principale" avant la réforme de cet impôt local, il a réalisé au cours de l'année "111 heures supplémentaires" - et a donc profité de leur défiscalisation, et enfin, il doit avoir reçu la "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 600 euros par an".