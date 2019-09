Les politiciens réagissent au décès de Jacques Chirac

JT 13H - La mort de Jacques Chirac a suscité de nombreuses réactions. Ce fut un choc pour les parlementaires et les membres du gouvernement à l'Assemblée nationale.

En hommage à Jacques Chirac, les parlementaires et les membres du gouvernement ont observé une minute de silence à l'Assemblée nationale. Tous estiment que l'ancien président de la République était un grand homme courageux, avec une force de conviction et une vivacité impressionnante. Il ne laissait rien au hasard. "Un combattant qui avait su établir un lien personnel avec les Français", précise François Hollande.



