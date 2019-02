Les prédécesseurs d’Emmanuel Macron ont-ils connu des démissions ?

Les anciens présidents de la République ont également connu des départs à l'Élysée. Si on compare le quinquennat d'Emmanuel Macron à ceux de ses prédécesseurs, où en est-on à ce même stade pour François Hollande et Nicolas Sarkozy ? Qui sont les membres du gouvernement qui ont quitté le palais durant ces périodes ?



Ce mardi 12 février 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", décrypte les points de comparaison entre le quinquennat de François Hollande, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 12/02/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.