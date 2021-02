Les régionales et départementales reportées les 13 et 20 juin 2021

Après les élections municipales l'année dernière, c'est à présent au tour des élections régionales et départementales d'être reportées en raison de la pandémie de coronavirus. Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, a annoncé que les scrutins se tiendront les 13 et 20 juin prochains, face à l'Assemblée nationale qui a adopté à l'unanimité le projet de loi de report de ces scrutins qui devaient initialement se tenir en mars. "Le décret de convocation des électeurs sera pris dès la promulgation de la loi" et "ce décret proposera d'organiser les scrutins les 13 et 20 juin prochains", a déclaré la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté.

Dans la soirée, les députés ont donné leur feu vert en première lecture à ce projet de loi de report au mois de juin, présenté en raison de l'épidémie de coronavirus et déjà validé par le Sénat. Le vote a été acquis par 139 voix pour et 7 abstentions, dont celles des insoumis, "dubitatifs" quant à la possibilité de faire campagne sous état d'urgence sanitaire. Le report de ces élections avait été préconisé dans un rapport commandé à Jean-Louis Debré et rendu le 13 novembre par l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui y voyait "une option raisonnable" pour des raisons sanitaires, juridiques et politiques.