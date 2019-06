Les Républicains : 72 maires ont rejoint la majorité présidentielle

Après le départ de Valérie Pécresse, 72 maires et élus de la droite et du centre ont signé une tribune. À moins d'un an des municipales, ces derniers ont décidé de quitter leur parti pour soutenir la majorité présidentielle. Il s'agit de la conséquence directe de la déroute de LR aux élections européennes. Comment expliquent-ils leur choix ? Quelles sont les mairies concernées ?



